28,41430.3%
30,51961.16%
1.819,300,54%
7705.990,54%
Son Güncelleme: 03.11.2023 18:05
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü
Kaynak: AA
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
DÜNYA03 Kasım 2023
Borsa İstanbul’da Hisse Senetleri Değer Kaybederken Altın Değer Kazandı
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü
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