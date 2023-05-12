TÜRKİYE’NİN MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG, SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖNÜNDE GENÇLERLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine dahil edilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Konyalı gençlerle Selçuklu Belediyesi önünde buluştu.

Önceki gün Meram Belediyesi önünde gençlerle düzenlenen TOGG buluşması bu kez Selçuklu Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Programda gençlerin coşkusuna ortan olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alana Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın kullandığı TOGG ile geldi.

Alanda aracı inceleyen gençlere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı vizyonu ve yeni yüzyılda koyduğu hedefleri hep birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz. Sizlerin ilgisi, güveni bizleri daha da cesaretlendiriyor. İnşallah bu gençler bundan çok daha iyisini yapacak. Biz buna inanıyoruz. Çünkü gelecek yüzyıl sizlerin desteğiyle Türkiye Yüzyılı olacak. İnşallah sizler ürettikçe, şehrimiz gelişmeye devam edecek ve inanıyoruz ki sizler çok daha iyisini üreteceksiniz, sizler çok daha güzel bir Türkiye inşa edeceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz.” diye konuştu.

Programda konuşan Pekyatırmacı da TOGG’un bütün milletin başarısı olduğunu ifade ederek, “Bütün milletimizin gururu, bizim birlik beraberliğimizin neticesi. Türk milletinin her şeyi yapmaya gücü var. Her şeyi üretmeye gücü var. Yeter ki Türk milletine engel olunmasın. Türk milletinin önü kapatılmasın. Biz inşallah bundan sonra da çok sayıda markayı ülkemizin gururu olarak hep birlikte üreteceğiz.” diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız da “Türkiye’nin geleceği aydınlık olsun.” dedi.AA