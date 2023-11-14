Tuz Gölü’nde tuz hasadı aralıksız sürüyor

Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ının karşılandığı Tuz Gölü’nde, suların çekilmesiyle birlikte başlayan tuz hasadı aralıksız sürüyor. Sezon boyunca ham olarak üretilen 1 buçuk milyon ton tuzun büyük bir bölümü 60 ülkeye ihraç edilirken, kalan kısmı farklı sektörlerde değerlendiriliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan, zengin mineral yapısı ile yaklaşık 250 milyon ton tuz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Tuz Gölü’nde hasat sezonunda üretim devam ediyor. Tuz Gölü’nde üretim alanı olarak belirlenen havuzlardan suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor. Tuz kazıma makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına daha sonra ise işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.

“İhracatımız yaklaşık 60 ülkeyi bulmuş durumda”

Gölde ham madde ve tuz üretimi olarak yıllık 1 buçuk milyon ton tuz işlendiğini aktaran Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, “Yıllık Tuz Gölü’nde yaklaşık 1 buçuk milyon ton ham tuzu üretiyoruz. Bunun takribi olarak 350 ile 370 bin ton kadarını fabrikamızda işleyip mamul madde haline getiriyoruz. Bu rakamın da bu sene 2023 yılı sona erdiğinde yaklaşık 200 bin tonunu ihracat yapmış olacağız. Kalanını iç pazara farklı sektörlere sunuyoruz. İhracatımız yaklaşık 60 ülkeyi bulmuş durumda. 2013 yılında başlamış olduğumuz fabrikamızdaki mamul madde ihracatını yaklaşık bin tondan başlattık, şu anda bu sene 200 bin tonu bulacağız. Farklı sektörlerde müşterilerimiz var. Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar bunların içinde gıda sanayi, kimya sanayi, yol tuzu gibi birçok farklı alanlarda müşterilerimiz var ve isteklerine uygun, yüksek kalitede tuz üreterek gönderiyoruz” dedi.

“En fazla ihracat yaptığımız sektörler kimya sanayi ve deterjan sanayi”

Üretimi yapılan tuzun birçok alanda kullanıldığını aktaran Çetiner, “Tuz bilindiği üzere aslında toplam üretimin çok az bir bölümü gıdada kullanılır. Tüm dünyada böyledir. Yaklaşık yüzde 10 arası bir miktarı gıda sanayinde kullanılır. Kalan miktar kullanıldığı yerin büyük çoğunluğu gerek kar ve kışla mücadele tuzu, gerekse kimya sanayi çok ağırlıkla kullanılır. Son zamanlarda bizim için önemli bir sektör de deterjan sanayidir. Tuzu biz şu anda en fazla ihracat yaptığımız sektörler kimya sanayi ve deterjan sanayidir. Burada ilk 2013 yılında fabrikamızı devreye aldığımızda toplam fabrikamızda çalışan sayısı yaklaşık 25 kişiydi. Bu sene sona erdiğinde 200’ü bulacağız. Önümüzdeki 2024 yılı insan kaynakları bütçemizde bu sayı 240 civarına çıkartmış olacağız. Oldukça ciddi bir istihdam sağlıyoruz burada” şeklinde konuştu.

“Eleman sıkıntısı yaşıyoruz”

Genel Müdür Ömer Çetiner, eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, “En büyük sıkıntı tabii ki içinde bulunduğumuz zorlu şartlarda eleman bulabilmek, ara eleman bulabilmek. Özellikle fabrikamızda çalışacak işçi bulmakta çok zorlanıyoruz. Kurulduğumuz günden beri çalışan birçok arkadaşımız var. Fakat yine de bulunduğumuz ilçenin küçük olması hasebiyle buradaki birçok iş gücü büyük illere Ankara, İstanbul, Konya gibi illere göç etmiş durumda. Bu yüzden bizim değil Şereflikoçhisar’da kurulu bulunan şirketlerin en büyük sıkıntısı şu anda eleman bulamıyor olmak. Gerçekten önümüzdeki en büyük sıkıntı bu diyebiliriz” diye konuştu. – KONYA