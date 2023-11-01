TZOB: Limonda üretici-market fiyat farkı yüzde 683

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekimde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 683 ile limonda görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ekim ayı üreticiyle market arasındaki fiyat değişimlerini, değişimlerin nedenlerini değerlendirdi.

Ekimde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 683 ile limonda görüldüğünü bildiren Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 234 ile kuru soğan, yüzde 214,8 ile marul, yüzde 200,4 ile maydanoz, yüzde 197,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 191,4 ile elmanın takip ettiğini kaydetti.

Limonun 7,8 kat, soğanın 3,3 kat, marulun 3,1 kat, maydanoz ve kırmızı mercimeğin 3 kat ve elmanın 2,9 kat fazlaya satıldığına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

“Üreticide 2 lira 10 kuruş olan limon 16 lira 44 kuruşa, 3 lira 94 kuruş olan kuru soğan 13 lira 16 kuruşa, 7 lira 71 kuruş olan marul 24 lira 28 kuruşa, 3 lira 61 kuruş olan maydanoz 10 lira 84 kuruşa, 17 lira 50 kuruş olan kırmızı mercimek 52 lira 11 kuruşa, 9 lira 50 kuruş olan elma 27 lira 68 kuruşa markette satıldı.”

Markette en fazla domatesin fiyatı arttı

Bayraktar ekim ayında, markette 37 ürünün 21’inde fiyat artışı, 16’sında fiyat azalışı görüldüğünü belirterek, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 37,4 ile domates olduğunu ifade etti.

Domatesteki fiyat artışını yüzde 23,7 ile kuru incir, yüzde 17 ile yeşil mercimek, yüzde 16,1 ile nohut, yüzde 13,9 ile kuru fasulye takip ettiğine dikkati çeken Bayraktar, markette fiyatı en çok düşen ürünün ise yüzde 26,3 ile ıspanak olduğunu, bu ürünü yüzde 21,4 ile fındık içi, yüzde 18 ile yeşil fasulye, yüzde 17,6 ile kuru soğan ve yüzde 15,9 ile limonun izlediğini belirtti.

Ekimde üreticide 29 ürünün 9’unda fiyat artışı olurken, 16’sında fiyat düşüşü olduğunu, 4 üründe ise fiyat değişimi olmadığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Geçen ay üreticide 4 lira 46 kuruş olan limonun fiyatı yüzde 52,9 azalışla 2 lira 10 kuruşa düştü. Marketlerde ise 19 lira 55 kuruştan 16 lira 44 kuruşa düştü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 49,8 ile ıspanak, yüzde 43,8 ile yeşil soğan, yüzde 27,5 ile yeşil fasulye ve yüzde 18,1 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 71,2 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat artışını yüzde 20 ile kuru üzüm, yüzde 15,4 ile kabak, yüzde 9,2 ile elma ve yüzde 4,4 ile yeşil mercimek takip etti.”

Fiyat değişiminin nedenleri

Bayraktar, üretici fiyat değişiminin nedenlerine de değinerek, limonda erkenci ürün mayer çeşidinin arzının artmasının limon fiyatlarında düşüşe yol açtığını bildirdi.

Yeşil soğan, ıspanak, yeşil fasulye arzındaki artışların bu ürünlerin fiyatlarına düşüş olarak yansıdığını belirten Bayraktar, “Kuru soğanda üretimin yüksekliğinin yanında ihracatın tamamen açılmaması ürün fiyatına aşağı yönde baskı yaptı. Domates ve kabak üretiminde tarladan seraya geçiş, ürün fiyatlarının artmasına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Erkenci çeşit limonda fiyat düşüklüğü devam ederken, bu durumun diğer narenciye ürünlerinde de görülmemesi için tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, geçen yıla göre limonda yaşanan fiyat düşüklüğünün, daha az olmakla birlikte, mandalinada da görüldüğüne dikkati çekti.