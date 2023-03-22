UGANDA BÜYÜKELÇİSİ TİPERU BAŞKAN ALTAY’I ZİYARET ETTİ

Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Türkiye’nin son dönemde Afrika ülkeleriyle gelişen bir diplomasi ve ticari hacminin olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, ziyaretin ülkeleri arasındaki kaynaşmaya vesile olmasını diledi.

Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Türkiye’nin son dönemde Afrika ülkeleriyle gelişen bir diplomasi ve ticari hacmi var. Umuyorum ki bu ziyaretiniz de ülkelerimiz arasındaki kaynaşmaya vesile olacaktır. Konya, 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş kadim bir şehir. Ayrıca 200 yıl Selçuklu medeniyetine başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Bugün de Türkiye’nin nüfus olarak 6. büyük şehri. Ayrıca Türkiye’nin tarım ve sanayi üretim merkezlerinden birisi. 5 üniversitesinde 130 bine yakın öğrencisiyle genç ve dinamik bir şehir. Ayrıca Konya belediyecilik olarak da Türkiye’nin en önde şehirlerinden birisi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla birlikte birçok uluslararası görev yürütüyoruz. Merkezi Barselona’da bulunan UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlık görevini teslim alacağız” dedi.

“SİZ DÜNYAYI DESTEKLEDİNİZ, DÜNYA DA SİZİ DESTEKLİYOR”

Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu da misafirperverliğinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti. Konya’ya ilk kez geldiğini ifade eden Tiperu, “Konya çok güzel bir şehir. Çok sakin bir şehir. Böyle bir şehrin başkanıyla tanışmaktan çok memnunum. Depremde gösterdiğiniz katkılarınızı da çok takdir ediyoruz. Uganda Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim. Depremde olanlardan dolayı biz de çok üzgünüz. Tüm dünya çok üzgün. Sizin yanınızdayız. Özellikle siz dünyayı desteklediniz, dünya da sizi destekliyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’da yaptıkları çok kayda değer” diye konuştu. D:DOĞAN