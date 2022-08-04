UĞUR İBRAHİM ALTAY ÇUMRA HASATINDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay Çumra’da başlayan buğday hasadına katıldı.

Başkan Altay Türkiye’de üretilen buğdayın %10’unu Konya’nın ürettiğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: “Özellikle bu yıl Ukrayna-Rusya savaşından sonra oluşan durumda Konya’nın üretiyor olması Türkiye’nin gıda güvenliği açısından çok önemli. Konya bu manada ürettikçe inşallah Türkiye’de gıda ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir dönem diliyorum.” diyerek tüm dünyada günümüzün en önemli probleminin gıda güvenliği ve gıda arzının sürekliği olduğuna değindi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Çumra’ya gelerek buğday hasadına başlayan çiftçilerle buluştu.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte buğday hasadına katılan Başkan Altay, ülke ve dünya tarımıyla ilgili değerlendir-

melerde bulundu.

Konya’nın bereketli topraklara sahip olduğuna vurgu yapan Altay Çumra’nın çifçisinin yoğun bir gayret sonunda harman yaptığını belirtti. Konuşmasına “Konya üreten bir şehir. Konya Ovası Türkiye’deki birçok gıda ürününün yetiştiği yer. Şu anda Çumra’da buğday hasadındayız.

Elhamdülillah bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle bereketli bir yıl geçiyor. Ama en önemlisi de fiyatlar çok iyi.” diye devam etti.

“Türkiye Tüm Dünyanın Hayranlıkla İzlediği Bir Yol Üstlendi”

Başkan Altay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’deki buğdayın yüzde 10’unu Konya üretiyor. Özellikle bu yıl Ukrayna-Rusya savaşından sonra oluşan durumda Konya’nın üretiyor olması Türkiye’nin gıda güvenliği açısından çok önemli. Bir taraftan Türkiye ciddi bir üretim yapıyor, Konya üretim yapıyor; bir taraftan da uluslararası manada özellikle savaşla ortaya çıkan durumda Türkiye tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir rol üstlenerek Ukrayna’daki tahılın tüm dünyaya ulaştırılmasıyla ilgili bölgesel bir güç olarak İstanbul merkezli bir çözüm üretiyor.”

Başkan Altay: “Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ederiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hububat fiyatları sebebiyle tüm çiftçiler adına teşekkür eden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak özellikle Konya’mızda tarımın geliştirilmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. En önemli amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Onun için fidan ve fide desteğinde bulunuyoruz. Ekipman desteğinde bulunuyoruz. Sulama projeleri yapıyoruz. Bunun da neticesini alıyoruz elhamdülillah. Üreten tüm çiftçilerimize ülkemiz adına dünya adına teşekkür ediyoruz. Tüm dünyanın şu anda en önemli problemi gıda güvenliği ve gıda arzının sürekliliği. Konya bu manada ürettikçe inşallah Türkiye’de gıda ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir dönem diliyorum.” ifadelerini sarf etti. A.ARAN