Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bursa’daki yol genişletme çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Çalı Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yoldaki genişletme çalışmalarının ikinci etabında incelemelerde bulundu.

Bazı açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Uraloğlu, Çalı Yolu’ndaki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Uraloğlu, Bursa’da bugün Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatlarında incelemelerde bulunduklarını, Demirtaş OSB Kavşağı’nı hizmete açtıklarını anımsattı.

Bursa için Çalı Yolu’nun önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

“2,3 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık. Oradaki memnuniyeti gördük ve Büyükşehir Belediyemizle gerekli iş birliğini yaparak 3 kilometrelik kesimini daha ihale ettik. Yaklaşık 5-5,5 kilometrelik kesimi inşallah ocak ayı sonunda bitirerek trafiğe açacağız. Devamını da planlıyoruz. İnşallah bunu bitirip devamında da gerekli çalışmaları yine ilimizdeki yöneticilerimizle planlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim sloganımız belli. ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. Allah’ın izniyle bu şekilde de devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Uraloğlu’na Vali Mahmut Demirtaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.