Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’23 İstanbul’da Gerçekleştirildi

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’23” İstanbul’da yapıldı.

Şişli’de bir otelde “Sıfırın İnşası: Dirençli Şehirler” temasıyla düzenlenen zirvede, “kentsel ve mekansal dirençlilik”, “karbonsuzlaşma”, “dönüşümün finansman kaynakları” ve “binaların ve İstanbul’un geleceği” gibi konular ele alındı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, zirvede, ilçede bulunan yapıların yüzde 92’sinin 2000 yılından önce inşa edildiğini söyledi.

Yapıların yalnızca yüzde 26,3’ünün ruhsatı olduğunu aktaran Keskin, “Şişli’ye yaklaşık 18 bin bina için olası büyük İstanbul depremi özelinde, tüm doğal ve beşeri riskler karşısında, dayanıklı ve çevrelere duyarlı kentsel dönüşümünün bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğiyle yola çıktık. Şişli’de, 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıların yenilenerek veya güçlendirilerek yapı dayanıklılığına teknik, hukuki ve finansal bir güvence sağlamak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Çevreci dayanıklı yeşil binalar inşası

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve iklimin dünyanın son yıllarda en önemli gündem maddesi olduğunu belirtti.

İklimin bir afet belirtisi olarak görüldüğüne dikkati çeken Hançerli, doğayla uyuma ihtiyaçları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de, İstanbul’da yaşıyoruz. 6 milyon konutun deprem nedeniyle yenileme ihtiyacı olan bir ülkedeyiz. Dolayısıyla dayanıklı şehirler inşa etmenin başında depreme dayanıklı yapılar inşa etmek var. Dayanıklı şehir inşa etmenin en önemli ilklerinden biri Türkiye için konuştuğumuz için şu: Kentlerde inşa ettiğimiz yapılarımızın ömürleri herhalde 30-40 yıldan fazla değil. Diliyorum, bugünden sonra ürettiğimiz yapılar yüzlerce yıl yaşayabilecek özellikle ve nitelikte olur. “

ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin “kentsel dirençlilik” kavramının önemini hatırlattığını kaydetti.

Kılıç, “Enerji tüketimini azaltan, su kullanımını optimize eden ve sürdürülebilir malzeme kullanımını teşvik eden yeşil bina sistemleri, enerji verimliliğini artırarak sera gazı emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı Murat Bayram ise zirvenin “Binalarımızın Geleceği” başlıklı oturumunda, iklime duyarlı, çevreyle uyumlu binaların yapımı ve belgelendirilmesi konusunda oluşan sektörel bilincin sevindirici olduğunu söyledi.

Bu bilincin henüz yeterli seviyede olmadığını belirten Bayram, “Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetlere dirençli binalar inşa etmek, enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir yapı malzemeleri, doğru planlama gibi konular artık tercih değil zorunluluk haline geldi. İnşaat sektörü, kamu ve STK’ler öncelikli olarak bilinçli ve eğitimli olmalı.” diye konuştu.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneğinin (YAPDER) düzenlediği Yeşil Ekonomi Ödülleri’nin 7’ncisinin verildiği zirvede, çevreye karşı duyarlı yaklaşımla 11 dalda proje üreten kurumlara ödülleri takdim edildi.