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Ümraniye Belediyesi, personel maaş kartlarını yerli kart TROY’a taşıyor

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Kasım 10, 2023 21:30
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Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY’a taşınmasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, “Yerli ve milli imkan varken yabancıya gerek yok. Bizler Ümraniye Belediyesi olarak TROY diyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Beykoz, Esenler, Kağıthane, Üsküdar, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe, Tuzla, Pendik, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan Belediyeleri de personel maaş kartlarının yerli kart TROY’a taşınması kararı aldıklarını duyurmuştu.
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