ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇUMRA’YI TANIYORUM PROGRAMI

Çumra Belediyesi ve Çumra Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Çumra’da öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında kardeşlik ve dayanışmayı sağlamak ve Çumra’yı tanıtmak amacıyla üniversite öğrencileri için ‘Çumra’yı Tanıyorum’ programı düzenledi.

Ülkenin yarınları olan gençlere büyük önem veren Çumra Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Belediye ve Gençlik Meclisi ile ortaklaşa yürütülen programda Çumra’ya yeni gelen öğrencilerin Çumra’ya aidiyetlerini arttırmak ve sorunlarını birebir iletmelerine imkân sağlamak amacıyla ‘Çumra’yı Tanıyorum’ programı düzenlendi. Zeki Sayıcı Düğün Salonundakahvaltı programıyla başlayan etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Akabinde öğrencilere Çumra’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu; Çatalhöyük, Osmanlı döneminden günümüze gelen DSİ lojmanları (Alman evleri), Abdülhamit Han Parkı ve Obruk gölü gezdirildi.

Öğrenciler ile kahvaltı programında bir araya gelen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan masaları tek tek dolaşarak gençler ile sohbet etti. Başkan Candan’a Çumra Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Avcu’da eşlik etti.Planlanan etkinliklerle her fırsatta gençler ile bir arada olmak istediklerini kaydeden Başkan Candan, “Bu tarz etkinlikleri düzenlerken ailelerinden uzak olan genç kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini onlara hissettirmek istiyoruz. Genç kardeşlerimizin bir abisi olarak onların ihtiyaçlarını gidermek bizim görevimiz” dedi.

“Gençlerimizden Çumra’mızın Değerlerinden İyi Bir Şekilde Anlamalarını ve Yararlanmalarını Arzu Ediyorum”

Konuşmasında Çumra’nın geçmişi ve değerleri hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Gençlere Tarım ve hayvancılığın ülkemizde önemli merkezlerinden biri olan Çumra’mız geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Çatalhöyük ile birlikte dünya tarihinde ilk şehirleşmenin getirdiği kültürel mirasa ve değere sahip bir ilçedir. Çumra aynı zamanda hicaz demiryolu ve ilk büyük sulama projelerine ev sahipliği yapan Çumra, bunun yanında Cumhuriyetin ilk dönemlerinden de izler taşıyor. Ben bu yönden ilçemizde eğitim gören üniversiteli gençlerimizin yaşadıkları yerin sahip olduğu kültürel değerleri iyi bir şekilde anlamalarını ve yararlanmalarını arzu ediyorum. Çumra’mızda sizler okuyarak gelecek planlaması yaparken, yarın ayrıldığınızda yanınızda bir yığın dolusu anılarınızla beraber gideceksiniz. Ümit ediyorum ki aradan belli bir süre geçtikten sonra, ayrıldığınız Çumra’yı tekrar dönmek isteyecek ve anılarınızı yeniden yaşatmak isteyeceksiniz” diye konuştu.

Programın açılış konuşmasını yapan Çumra Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Avcu gençlerle bir çok farklı etkinlikte ve projelerde bir araya gelmek istediklerini söyledi. Avcu, “İlçemize gelen üniversiteli tüm gençlerimize hoşgeldiniz diyor eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Gençlerimize yönelik projelerimiz ve onları daha farklı birçok etkinlikte buluşturacak çalışmalarımıza azimle çalışıyoruz. İlçemizde yaşayacak üniversiteli gençlerimizin aldıklarıeğitim kadar onların Çumra’ya adapte olması da bizim için çok önemli…

Çumra’yı kalplerinde iyi hatırlamak ve burada kaliteli zaman geçirmeleri için birlikte hareket edeceğiz inşallah…” ifadelerini kullandı. F.ÖZKAN