28,35130.07%
30,18090.71%
1.812,080,44%
7656.750,44%
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,508,00Ekmeklik buğday5,806,00Yemlik buğday6,206,30Yemlik arpa 5,405,50Nohut28,0030,00Beyaz haşhaş70,0071,00Mavi haşhaş67,0068,00Sarı haşhaş82,0083,00Susam 65,0066,00Aspir 6,006,50Yağlık ay çekirdeği 11,0012,00
Kaynak: AA
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
DÜNYA02 Kasım 2023
Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7,50 Liradan Satıldı
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