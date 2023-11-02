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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7,50 Liradan Satıldı

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Kasım 2, 2023 10:18
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday7,508,00Ekmeklik buğday5,806,00Yemlik buğday6,206,30Yemlik arpa 5,405,50Nohut28,0030,00Beyaz haşhaş70,0071,00Mavi haşhaş67,0068,00Sarı haşhaş82,0083,00Susam 65,0066,00Aspir 6,006,50Yağlık ay çekirdeği 11,0012,00

Kaynak: AA
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