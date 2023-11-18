Yangın ve kuraklığın tehdit ettiği çam balında rekolte yüzleri güldürdü

– Muğla’daki yangınlardan sonra çam balı hasadında sevindirici gelişme

– Ortaca Kaymakamı Aktaş, arıcıların çam balı hasadına katıldı

MUĞLA – Dünyanın çam balı üretim merkezi konumundaki Muğla’da yangınlar ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın ardından azalan çam balı üretiminde bu yıl olumlu gelişme yaşandı. İki yıl aradan sonra tekrar yoğunlaşmaya başlayan çam balı üretiminde arıcılar bal sağımına başladı. Bölgedeki arıcılarla birlikte bal sağım hasadına katılan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, arılıklara giderek bal hasadına katıldı.

Son dönemde yoğun olarak yaşanan ve Muğla bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarından sonra üretimi tehdit altında bulunan çam balı, bu yılki rekoltesiyle herkesi sevindirdi. Ortaca ilçesinde bal üretiminde bulunan üreticilerin bal kesim ve sağımına katılan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, bal üreticilerinin mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye’nin üretilen çam balının yaklaşık yüzde 80’inin karşılandığı Muğla’nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen bal kesimi renkli görüntülere sahne oldu. Geçen yıllara göre bu yıl arıların durumunun iyi olduğunu belirten arıcılar bölgedeki kovanlardan yeniden bal almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eylül ayı içerisinde çam ormanlarına getirdikleri arıların bu yıl kovana balla döndüğünü ifade eden arıcılar, bölge genelinde yıllık yaklaşık 25-30 bin ton çam balı üretiminin gerçekleştirildiği Muğla’da, bu yıl rekoltenin uzun yıllar ortalamasına göre düşük ancak son 3 yılın en fazla balının elde edildiği söyledi. Son yıllarda etkili olan orman yangınları ve kuraklığın tehdit ettiği çam balında, bu yıl rekoltedeki artış arıcılara umut oldu.