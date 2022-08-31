YENİ KAYMAKAM TÜRKMAN GÖREVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çumra’ya atanan Kaymakam Muhammet Fuat Türkman göreve başladı.

Erzurum doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Türkman İlkokul, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2005-2007 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık mesleğine 2008 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak başladı. Daha sonra; 2011-2013 Yıllarında Konya Tuzlukçu Kaymakamı, 2013-2015 Yıllarında Sinop Saraydüzü Kaymakamı, 2015-2017 Yıllarında Bingöl Vali Yardımcılığı, 2017-2019 Hakkari Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, 2019-2021 Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili görevlerinde bulundu. Son olarak Van Edremit Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, Cumhurbaşkanlığının 12.08.2022 tarih ve 2022/392 sayılı Kararnamesi ile Çumra Kaymakamlığına atandı.

B.ÜNLÜ