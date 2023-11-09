Yerli Kart TROY’a İlgi Hız Kazandı

Teknolojisi Türkiye’de geliştirilen yerli kart TROY’a ilgi son dönemde hız kazandı.

Edinilen bilgiye göre, bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY’u kurdu. Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 yılında BKM’ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.

TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.

Ekim 2023 itibarıyla TROY’un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.

Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.

2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı

TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

TROY logolu kartlara talebin daha da artması bekleniyor

Teknolojisi Türkiye’de geliştirilen yerli kart TROY’un kullanımı, haziran ayına göre 3’e katlandı.

Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda hız kazandığını belirterek, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY logolu kartlara olan talebin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

“Yerli ve milli olduğu için TROY kartı tercih ettim”

TROY kart kullanıcısı olan Atilla Şendur, yaklaşık son bir yıldır TROY kart kullandığını ve memnun olduğunu ifade ederek, “Yerli ve milli olduğu için TROY kartı tercih ettim, çevreme de tavsiye ediyorum.” dedi.

Bir başka TROY kart kullanıcısı ve işletme sahibi olan Göktuğ Samet Ağca da bankasının farklı markalarla birlikte TROY kartı önerdiğini, yerli üretim olan TROY’u tercih ettiğini aktararak, başka ülkelerin kazanmasından ziyade kendi ülkesinin kazanmasını istediğini söyledi.