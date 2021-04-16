YEŞİL ÇUMRA SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi tarafından ilçede yeşil kuşak oluşturma çalışmaları devam ederken bir yandan da vatandaşa fidan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Geleceğe yeşil bir Çumra bırakmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdüren Çumra Belediyesi, kendi başlattığı seferberliğe ilçe halkını da ortak ederek fidan dağıtımlarına da devam ediyor.

TOPLAM 5 BİN FİDAN DAĞITILDI

Çumra’da vatandaşa fidan desteğinde bulunan Çumra Belediyesi bugün Cuma namazı sonrası dört bini badem bin tanesi de çam olmak üzere toplam beş bin fidanı vatandaşa teslim etti. İlçenin dört bir yanında gerçekleştirilen yeşil kuşak çalışmaları ile bu konuda örnek bir belediye olduklarını ifade Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ Tüm dünya küresel ısınma ve çölleşme sorunları ile mücadele ederken bozkırın ortasında bir ilçe olmasına rağmen Çumra’mızın yeşil tabiatını daha da zenginleştirmek için yarınlara yem yeşil bir Çumra bırakmayı hedefliyoruz. Ağaçlandırma projelerimizi tamamlarken bir yandan da vatandaşlarımız bu seferberliğe dahil ederek onlara fidan desteğinde bulunuyoruz. Bugün toplamda 5 bin fidanımızı vatandaşımız dağıttık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.