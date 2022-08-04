YİĞİT CAN ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR SEZONU BAŞLATTI

Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediye Spor, 2022-2023 sezonunu Kulüp başkanı Dt Gökhan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurban keserek başlattı. Sezonun başta kulüp olmak üzere tüm takımlara hayırlı olmasını, kaza sakatlık olmadan şampiyonluk ile biten bir sezon olması dileklerini sosyal medya hesabından bildiren Çatalhüyül Çumra Belediye Spor takımı Belediye Başkanı Av. Recep Candan ve kulüp sponsoru Yiğit Can’a teşekkür etti. B.ÜNLÜ