Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski- Havsa kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.
Uşak- Denizli yolunun 17-19. kilometrelerinde Kırka Köprüsü’ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu’nun Konya-Pozantı kavşakları 1-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle Pozantı Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolu, 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.
Nevşehir- Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yolun sol kesimi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sağ şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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