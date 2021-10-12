YÜKSEK HIZLI TREN HATTINDA TEST SÜRÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük Bey’i Hızlı Tren deneme seferleri sırasında Çumra ziyaret etti. Genel Müdürler İstasyon çevre düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve TCDD ile beraber istişareli olarak yapabileceği çalışmaları değerlendirdi.

Konya ile Karaman arasındaki 1 saat 15 dakika olan seyahat süresini 35 dakikaya düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri devam ediyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, ekibiyle Konya’daydı ve o sürüşlere katıldı.

Konya ile Karaman arasındaki 1 saat 15 dakika olan seyahat süresini 35 dakikaya düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattında test sürüşleri devam ediyor.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akbaş ile Konya’da toplantıya katıldı.

Toplantıda, YHT’leri daha verimli işletmek, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yapılması gerekenler konuşuldu.

Pezük ve Akbaş ile beraberindekiler, daha sonra Konya – Karaman YHT hattında devam eden test sürüşlerine eşlik etti.

KONYA KARAMAN HIZLI TREN AÇILDI MI?

Açıklamasında, “Konya – Karaman arasında konforlu seyahat olanağı sağlayacak, Karaman’ı Yüksek Hızlı tren ağına dahil edecek 102 kilometre uzunluğundaki Konya – Karaman Hızlı Tren Projesinde devam eden test çalışmalarına katıldık.” ifadelerini kullanan Hasan Pezük, seferlerin başlayacağı tarihe dair bir bilgi vermedi.



ŞUBAT AYINDA BAŞLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerinin Şubat ayında başladığını duyurmuştu. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.

A.ARAN