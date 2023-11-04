Yüksekovalı Kadınlara Tarımsal Hibeler Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Uzman Eller Projesi” çerçevesinde 66 Yüksekovalı çiftçi kadına hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde kadına yönelik tarımsal üzerindeki projeleri devam ederken, Yüksekovalı kadınlar bir bir projelerden yararlanmaya başladı. S.S. Demetet Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde “Uzman Eller projesi” çerçevesinde program düzenlendi. Bakanlığın başladığı “Uzman Eller projesi” çerçevesinde hak kazanan 66 çiftçiye kadına Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bünyesinde 250’şer bin lira hibe desteği verildi.

“Kadınlarımızın eliyle köylerdeki toprak hayat bulacak”

Yüksekova’da tarımı üs seviyeye çıkarttıklarını belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, “Bakanlığımızın tarım projeleri Yüksekova’mızda en güzel alanlarda hizmete giriliyor. Bugünde 66 kadın çiftçimize “Uzman Eller projesi” çerçevesinde hibe desteğini sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kadınlarımızın eliyle köylerimiz hayat bulacak” dedi.

“Kadınlar üretiyor, Yüksekova kazanıyor”

S.S. Demetet Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatif Başkanı Bahar Sağkol, “Bizler ilk günden beri Yüksekova’da tarıma yönelik çok sayıda projeler üretip çiftçimize kazançlar elde ettik. Bugün büyük bir gurur yaşadık. Burada 66 kadın çiftçimize hibe desteği sağlandı. Artık her kadınımız köyünde tarım yön verecek. Desteklerini sağlayan Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Kadınlar üretiyor, Yüksekova kazanıyor” İfadelerini kullandı.

“Üreten bir Yüksekova için çalışıyoruz”

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Yüksekova tarım yönünde artık çağ atlayacak. Çünkü bizler yaşanabilir bir Yüksekova için ilçenin tüm topraklarını tarımla buluşturduk. Bundan sonrada aynı gayretle devam edeceğiz. Güzel tarafı ise kadınlarımızın eliyle topraklar hayat bulacak. Bugünde 66 kadın çiftçimiz hibelerini aldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunda sonrada aynı hizmetler devam edecek. Bu güzel hizmetlerden dolayı katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenleyen programa, Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova İlçe Sosyal Hizmet Müdürü İsmail Aslan, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, S.S. Demetet Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatif Başkanı Bahar Sağkol ve kadın çiftçiler katıldı. – HAKKARİ