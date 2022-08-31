ZAFER BAYRAMI’NIN 100. YILI KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, ülke genelinde olduğu gibi Çumra’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama töreni dün saat 09.00’da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk koyma törenine ilçe okul ve kurum müdürleri katıldı.

Aziz Şehitlerimiz ve Atatürk’ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanlığından bir personel tarafından yapıldı.

Ardından Çumra Şehitliği’nde şehit kabirleri ziyaret edildi.

Programın sunumunu Çumra Çatalhüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İbrahim Veysel Kaytaz gerçekleştirdi.

A.ARAN