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ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILI KUTLAMA PROGRAMI

ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILI KUTLAMA PROGRAMI

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Ağustos 24, 2021 13:26
ZAFER BAYRAMI’NIN 99. YILI KUTLAMA PROGRAMI
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99 yılı, ülke genelinde olduğu gibi Çumra’da bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği kutlanacak. Kutlama töreni 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan çelenk sunma töreni ile başlayacak. Aziz Şehitlerimiz ve Atatürk’ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve bayrağın göndere çekilmesi. Günün anlam ve önemi belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanlığından bir personel tarafından yapılacak.
Ardından Çumra Şehitliği’nde şehit kabirleri ziyaret edilip program sona erecek.
A.ARAN

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