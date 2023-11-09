28,52070.19%
30,66230.42%
1.790,060,39%
7860.880,39%
Zeytinde rekoltenin düşük olması bekleniyor
Uzmanlar sahte zeytinyağına dikkat edilmesi çağrısında bulundu
KİLİS – Güneydoğunun zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerden biri olan Kilis’te zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinde rekoltenin düşük olması öngörülüyor.
Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Kilis’te zeytin hasadı devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan kentte rekoltenin düşük olması bekleniyor.
Katkı maddeli ve sahte ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, “Zeytinin ana vatanı olan Kilis’te hasadın başlamasının ardından tanenin yağa yolculuğu başladı. Rekoltenin düşük olması ve taleplerin de artması, zeytinyağında fiyatların yükselmesi demektir. Hakiki zeytinyağının litre fiyatı 220 TL’den başladığından dolayı piyasaya tağşiş ürünler girmektedir ve insan sağlığı için de bu ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Hakiki zeytinyağının özellikleri
Hakiki zeytinyağının nasıl anlaşılabileceği konusunda da bilgi veren Özdemir; renk, koku, tat, donma özelliği olan ve blok şeklinde eriyen ürünlerin hakiki zeytinyağı olduğuna dikkat çekti.
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
DÜNYA09 Kasım 2023
Trakya’daki barajlarda düşüş devam ediyor
Zeytinde rekoltenin düşük olması bekleniyor, uzmanlar sahte zeytinyağına dikkat edilmesi çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.