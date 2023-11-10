Zeytinyağı Üretiminde Rekolte Beklentisi Açıklandı

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağında bu üretim sezonunda rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Tan, AA muhabirine, Türkiye’de 171 milyon meyve veren, 31 milyon da meyve vermeyen zeytin ağacı olduğunu kaydetti.

Ülkedeki zeytin ağacı sayısında son 15 yılda ciddi artışın olduğunu anlatan Tan, şöyle konuştu:

“Geçen sene 421 bin ton zeytinyağı üretim yaptık. 735 bin ton da sofralık zeytin ürettik. Böyle bir yıldan sonra tabii ki çok daha düşük bir üretim olması zeytin ağacının genetiğinde var. Geçen yıla göre ağaç başına verim yüzde 55,7 azalarak 7,9 kiloya düşmüş. Toplam zeytin miktarında yüzde 54,9 yani yaklaşık yüzde 55’lik bir azalma var geçen seneye göre. 1 milyon 342 bin 998 ton zeytin üretim olmuş toplam yağlık ve sofralık zeytinde. Geçen seneye göre sofralık zeytinde yaklaşık 39,8 oranında bir azalma olmuş ve 765 bin tondan 442 bin tona düşmüş. Bu yıl zeytinyağında biraz daha düşüş fazla. 2023 yılında 421 bin ton olan zeytinyağı üretimi bu miktar 179 bin 300 tona gerilemiş.”

“Var yılına yaklaşık 50 bin ton stokla gireceğiz”

Mustafa Tan, Türkiye’nin dünyada olduğu gibi “var” ve “yok” yıllarını yaşayan bir ülke olduğunun altını çizdi.

“Zeytinyağında bu üretim sezonunda tahmini rekoltenin 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.” diyen Tan, şunları bildirdi:

“Bizim hem ihracatımızı hem de iç piyasadaki tüketimimizi fazlalıkla karşılayabilecek bir rakam. Ülkemizde geçen yıl bir önceki yıldan gelen stokla birlikte dönem başı 480 bin ton üretime ulaşmıştı. Bunun yaklaşık 300 bin tonu hem ihraç edildi hem de iç piyasada rekor seviyelerde tüketildi. Böylece bu dönemin başında 180 bin ton civarında bir stok devretmiş oldu. Bu yılda da 180 bin ton kadar bir ürün olduğu tahmin edildiğini varsayarsak 360 bin ton gibi zeytinyağına sahibiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi rekor seviyede ihracatımız 150 bin ton, en fazla iç tüketimimiz de 160 bin ton bile olsa önümüzdeki var yılına yaklaşık 50 bin ton gibi stokla girmemiz söz konusu.”