Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Ekonomi ve Yatırımlar Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, ekonomi ve Zonguldak’taki çeşitli sektörlerdeki projeler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, şehirde görev yapan basın mensuplarına odanın çalışmaları projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Gökçebey’de işsizlik sorununu kaldıracak bir proje olduğunu ifade eden Başkan Demir, ” Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bu projeyi geliştirdik. Çok yakın teşvik sistemini burada uygulayacağız. Çaycuma OSB ile kıyasladığımızda da 2 bin kişilik bir istihdam oluşturulacak. Gökçebey İlçesinin işsizlik sorununu ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

“Zonguldak göreceği kadar dibi gördü”

Şehrin durumunu anlatan Başkan Demir, “Bölgeyle ilgili fikirler var. Battık gittik diyenler var. Dolayısıyla biz memleket meselesi duygusal meselesi. Objektif bakış açısıyla tespitleri yapmalıyız. Memleket ne durumda ne yapmalıyız. Zonguldak, Bartın, Karabük 3 il birlikte çalışılıyoruz. Bölgeyle en detaylı tespitler kalkınma ajansının yaptığı planlardır. Bölge planı. Son derece bizim için önemli. Çok geniş toplum kesimleriyle istişare halinde. 20024-2028 sektörel gelişim. Güç birliği ve lobicilik. Sektörel gelişim kastımız malumunuz Zonguldak’a Filyos Projesi. Bizden önce ki oda başkanlarınız. Düzce ili de sanayi yatırımlarına doyduğu ilan etti. Marmara’da yer bulamayan bir sanayi akını var. Bu iki sanayi akımı Zonguldak ev sahipliği ile ilgili avantajları var. Sanayi yatırımları sıra bekliyorlar. Sanayi trendini doğru düzgün planlamalıyız. Bireysel olduklarında doğru kullanmayabilirler. Düzenli sanayi alanları oluşturmak gibi başlığımız var. Yeşil dönüşüm mavi büyüme. Turizm ve geliştirme gibi ödevimiz var. Zaman zaman biraya geliyoruz. İlin ekonomisine planlarken bu bütünlük içinde hareket etmekte fayda var. Mesleki teknik eğitimde hala istediğimiz durumda değiliz. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ticaret ve Sanayi Odası söz sahibi haline geldi. Bira gözden düşmüş bir mesleki teknik eğitim sistemi var. Çeşitli burs programları uyguluyoruz. Tekrar cazip hale getirmeyi planlıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında kooperatifçilik yapamıyoruz. Yaşanılabilir mekanlar. Zonguldak Kömürle var olmuş bir memleket. Bir maden şantiyesi gibi planlanmış. Belli bir örnek uygulamaları yapılıyor. İkinci dünya savaşına girmemize rağmen 1940 yıllarda müthiş bir göç ve gecekondulaşmadan bahsediyoruz. Belediyelerimiz güzel projelere imza attılar. Lavuar alanı da şehir merkezine değer katacak. Projeleri arttırarak yaşam kalitesini arttırmak durumdayız. Zonguldak’ın nereden nereye geldiğini görüyoruz. 2022 verileri açıklandı. 28-27’inci sıradayız. Zonguldak göreceği kadar dibi görmüştür. Geleceği parlaktır. Toparlanmaktadır. 2 yıl içerisinde Filyos limanınız acil ticaret açılacaktır” dedi.

“Gökçebey’de işsizlik sorunu ortadan kalkacak”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Gökçebey’de işsizlik sorununun ortadan kalandan proje olduğunu söyleyerek, “Daha ölçekli sanayi yatırımlarına başka yerler bulmamız gerek. Organize sanayi bölgelerine sanayi sitelerine ihtiyacımız olacak. Gökçebey İlçesi karşımıza çıktı. Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bu projeyi geliştirdik. Çok yakın teşvik sistemini burada uygulayacağız. Çaycuma OSB ile kıyasladığımızda da 2 bin kişilik bir istihdam oluşturulacak. Gökçebey İlçesinin işsizlik sorununu ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

“En geride olan bölge Kilimli”

En geride olan bölgenin Kilimli olduğunu ifade eden Başkan Demir, “En geride olan bölgemiz Kilimli. Kilimli ekonomik anlamda çöküntü içerisinde. Denizden dolgu yaparak dolgu ile alan elde etmek mümkün. Alacağız mevkisinde uzun yıllar TTK atıklarını buraya döktü. Kendiliğinden dolmuş bir alan. Kilimli yatırım üssü projesi ile 1400 dönüm alan ortaya çıkıyor. Çaycuma OSB alanı gibi edeceğimiz bir alan” diye konuştu. – ZONGULDAK