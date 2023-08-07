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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobilin lastikleri koptu

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Ağustos 7, 2023 18:40
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin lastikleri koptu.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, U.F. idaresindeki 67 SG 252 plakalı Fiat marka otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin lastikleri koptu. – ZONGULDAK
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