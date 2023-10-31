Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 1 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
1 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
Ereğli’de Park ve Refüjlerde Çiçek Dikim Çalışmaları Devam Ediyor
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