1 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?

Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 1 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…