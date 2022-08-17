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100 METRE ENGEL ŞAMPİYONU TÜRKİYE’DEN

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Ağustos 17, 2022 06:34
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Kadınlar 100 metre engellide Şevval Ayaz, 13.21’lik derecesi ile oyunlar şampiyonu olmayı başardı. Togo’dan Naomi Akossiwa Akakpo 13.40 ile ikinci olurken, Endenozya’dan Emilca Nova 13.59’luk derecesi ile bronz madalyaya uzandı. M.LEYLEK
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