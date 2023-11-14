Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 15 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
DÜNYA14 Kasım 2023
15 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
Konya’da Kamyonet Sürücüsü Direksiyon Başında Ölü Bulundu
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