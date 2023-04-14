16 YIL BEKLEDİKTEN SONRA BÖBREK NAKLEDİLEN HASTA, BAĞIŞÇI AİLEYE MİNNETTAR

Konya’da yaşayan İsmail Karaduman, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen genç kızın böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden iki çocuk babası İsmail Karaduman (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yıldır karnının içine sıvı verilerek zararlı maddenin vücuttan dışarı atılması yöntemi olan periton diyalize girdiğini anlattı.

Sağlık sorununun askerliğini yaptığı sırada başladığını ifade eden Karaduman, şunları kaydetti:

“Doğuştan kalbim delikti. Askerdeyken ameliyat oldum. 3-5 yıl sonra enfeksiyon kaptım ve böbreklerimi kaybettim. Son zamanlarda iyice tükenmiştim. Böbrek çıkınca naklim yapıldı. Böbrekleri nakledilen kız kardeşimin ailesine çok teşekkür ediyorum. Ölen kardeşimin de mekanı cennet olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 evlat kazandı. Allah razı olsun.”

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Tavlı da Karaman’da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz’ın (22) sağ böbreğini Karaduman’a naklettiklerini söyledi.

Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edeceklerini dile getiren Tavlı, organ naklinin önemine değindi.

Organ bağışı konusunda Türkiye’nin, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok ön saflarda olmadığını dile getiren Tavlı, “Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması, canlıdan nakillerin azalması. Ülkemizde yüzde 70 canlı vericili nakil yaparken, yüzde 30 kadar kadavradan nakil yapabiliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde heba olan organların yaşamsal fonksiyonlarını sağlayabilmesi için ihtiyaç duyan kişilere nakledilmesi bir öncelik.” diye konuştu.

Ersin Uğur yönetimindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın’ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet, 27 Mart’ta Karaman-Mersin kara yolunun 3’üncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne dalmıştı. Kazada sürücüler ile arkalarında bulunan Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralanmış, 11 koyun telef olmuştu.

Kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz’dan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbrek, dört hastaya nakledilmişti. AA