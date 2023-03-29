22 MART DÜNYA SU GÜNÜ DOLAYISIYLA BEYŞEHİR’DE PROGRAM DÜZENLENDİ

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde Beyşehir Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından Dünya Su Günü münasebetiyle program düzenlendi. Düzenlenen programda öğrenciler tiyatro gösterileri ve suyun önemine dikkat çeken çeşitli gösteriler yaptı. Ayrıca lise öğrencilerinin hazırladığı su ile ilgili röportajın görseli gelen davetlilere izletildi. Buradaki programın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Beyşehir Tarihi Taş Köprü üzerinde resim sergisi açıldı.

Düzenlenen Dünya Su Günü programına, Beyşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. B.BAYRAM