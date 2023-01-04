28 BİN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ YANGIN VE DOĞAL AFETLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yangın ve doğal afetler konusunda eğitim veriliyor.
Belediyenin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında “Çocuk Kahramanlar” temasıyla Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine doğal afetler ve yangınlar konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verilmeye başlandı.
İtfaiye Eğitim Merkezi’ndeki eğitimlerde öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinçlenirken, itfaiyecilerle vakit geçirip merak ettiği soruları sorabiliyor.
Üç seans yapılan ve her seansta 88 öğrencinin ağırlandığı merkezde, 28 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.
Eğitimlerin ardından öğrencilere, belediyenin Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyeleri’nde üretilen itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor. A.A
KONYA HABER10 Ocak 2023
KONYA HABER10 Ocak 2023
KONYA HABER10 Ocak 2023
KONYA HABER10 Ocak 2023
KONYA HABER10 Ocak 2023
GÜNDEM10 Ocak 2023
GÜNDEM10 Ocak 2023
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