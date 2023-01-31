3. ENERJİ ZİRVESİ VE FUARI SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİNİ KONYA’DA BULUŞTURACAK

KTO TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 23-25 Şubat’ta düzenlenecek 3. Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı, sektörün öne çıkanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Tarım ve hayvancılıkta ülkenin üretim üslerinden olan Konya, tarıma dayalı makine endüstrisinin yanı sıra savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye’nin yerli teknolojiyle hayata geçirilen ilk, Avrupa’nın en büyük enerji santrali olan Karapınar GES’in hizmete alınacağı kentte, rüzgar türbini yatırımları da bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamada katkı veriyor.

KTO TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi ise 23-25 Şubat’ta 3. Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı’na evsahipliği yapacak.

Fuar, enerji sektörünün ulusal ve uluslararası lider firmaları, enerji alanında çalışanları, özel sektör temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

– Konya enerji merkezi olmaya aday şehirlerden

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Konya’nın güneş enerjisi yatırımlarında en iyi bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

“Konya, rüzgar enerjisinde 300 megavatın üzerinde üretim kapasitesine sahip. Türkiye’nin gelecekteki en büyük yenilenebilir kaynakları merkezinden biri olmaya aday. Karapınar GES, dünyanın en büyüklerinden biri, yatırım tamamlanmak üzere. Ayrıca sektör temsilcilerinin buluşacağı fuarın, enerji merkezi olmaya aday şehirlerden biri olan Konya’da düzenlenecek olması tesadüf değil. Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan firmalar, panel ve batarya üreticileri başta olmak üzere sektörün farklı alanlarında firmaların katılımcı olduğu fuarın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Bu konuda ilgi duyan herkesi buraya davet ediyorum.”

– 12 ülkeden katılımcı var

Fuarın organizatör şirketi yönetim kurulu başkanı Tayfun Öztürk de Konya’nın ekonomisine katkı sağlayan fuarlar ve organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı’nın ziyaretçi ve katılımcı firma sayısının artarak devam ettiğini belirten Öztürk, “Konya, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide merkez konumda. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Tarım kenti Konya enerji üreten şehir sıfatı kazandı. Fuara 12 ülkeden katılımcı var. Fuarımıza yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Katılımcı firma sayısı 100’ün üzerinde. Yurt dışından da enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar fuarda yerini alacak.” ifadelerini kullandı.

Öztürk, fuarda “Güneş Enerjisi”, “Elektrikli Araçlar”, “Enerji Verimliliği”, “Enerjide Dijital Dönüşüm” ve “Depolama Teknolojileri” konularında uzmanların sunum yapacağını ve ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini kaydetti. AA