31 İLÇEDE 200 BİN ÇOCUK ŞİVLİLİK SEVİNCİ YAŞAYACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerini “Şivlilik” hediyeleriyle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın binlerce yıllık köklü tarihiyle kadim geleneklere sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, mübarek üç ayların gelişinde kutlanan şivlilik kültürünün de bu değerlerden birisi olduğunu söyledi. Yalnızca Konya’ya özgü olan şivlilik geleneğinin mübarek üç aylarla özdeşleştiğini belirten Başkan Altay, bu kültürü yaşatmanın ve sonraki nesillere aktarmanın kendileri için önemli bir vazife olduğunu dile getirdi.

Şivlilik günlerinde şehirde ortaya çıkan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza şivlilik sevinci yaşatmanın heyecanını duyuyoruz. Konya’mızın 31 ilçesindeki tüm anaokulu öğrencilerimiz ile ilkokul 1. 2. 3. ve 4’üncü sınıfa giden toplam 200 bin öğrencimize karne günü şivliliklerini hediye edeceğiz. 31 ilçemizdeki tüm okullarımıza cuma günü çocuklarımıza dağıtılmak üzere hediyeleri teslim ediyoruz. Amacımız hem şivlilik geleneğini yaşatmak hem de çocuklarımızın ara tatile mutlu girmelerini sağlamak. Büyükşehir olarak bu özel günde yavrularımızı mutlu etmek için gayret ediyoruz. Onların mutluluğu şehrimizin mutluluğu demek.” ifadelerini kullandı.

B.BAYRAM