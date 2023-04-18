543 BİN 349 ÖĞRENCİ İKİNCİ ARA TATİLE GİRDİ

Konya’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiline girdi.

Konya’da 543 bin 349 öğrenci, ara tatil öncesi son derslerine girdi.

İhsan Özkaşıkçı İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler de son ders zilinin çalmasıyla tören için okul bahçesinde hazır bulundu.

Tören sonrası aileleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, eğitim ve öğretime 24 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacak.AA