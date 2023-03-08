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6 BİN 620 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

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Mart 8, 2023 12:02
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Konya’da 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bir tankerden çekicinin deposuna gümrük kaçağı akaryakıt aktarımı yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, tanker ve çekicinin deposundaki 6 bin 620 litre gümrük kaçağı akaryakıta el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.AA
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