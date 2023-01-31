“85 ARAŞTIRMA PROJESİNE 100 MİLYON LİRA HİBE”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusunun yapıldığını söyledi.

Varank, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Emlak Konut Asansör (EKA) Fabrikası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile incelemelerde bulundu.

Açılış töreni öncesi Bakanlar Varank ve Kurum, fabrikadaki üretim hatlarını gezdi, kaynak işlemi yaptı.

Varank, açılış töreninde, son 20 yılda Türkiye’de önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Enerjide, ulaştırmada, sanayide, sağlıkta, imarda ve daha birçok alanda önemli projelerin ortaya koyulduğuna dikkati çeken Varank, bu yatırımların Türk inşaat sektörünü de ileriye taşıdığını ve insan kaynağı yetkinliğinin arttığını anlattı.

Varank, firmaların dünya çapında işler yapan küresel şirketlere dönüştüğünü vurgulayarak, “Türk firmaları 2002 yılında yurt dışında 4,4 milyar dolar değerinde proje üstlenirken, bu rakam 2021 yılında 30 milyar doların üstüne çıktı. Tabii inşaat sektöründe yaşanan büyümenin, diğer pek çok sektörde de olumlu yansımaları var.” diye konuştu.

– “Ülkemizde şu anda aktif 800 bin civarında asansör bulunuyor”

Asansör sektörünün de ivme kazandığına dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

“3 binin üzerinde firmanın 32 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu şu anda yaklaşık 3 milyar dolar civarında. Sektör ihracatta da başarılı bir grafik ortaya koyuyor. 2019’da 230 milyon dolarlık asansör ve asansör aksamı ihraç ettik. 2020 yılında 250 milyon dolara yükseldi. 2021 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 300 milyon dolara ulaştı.

Ülkemizde şu anda aktif 800 bin civarında asansör bulunuyor. Türkiye asansör pazarı, dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında asansör sektörünün büyümesine yönelik önemli bir potansiyel var.”

– Emlak Konut Asansör, yılda 5 bin insan ve yangın asansörü üretecek

Varank, sektördeki yerli üreticilerin yurt içinde önemli başarı yakaladığına değinerek, şöyle devam etti:

“Pazar payları fena değil. İşte bu firmalardan bir tanesi de Emlak Konut GYO iştiraki olan Emlak Konut Asansör. Şu anda 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Emlak Konut Asansör, yüzde 75 gibi yüksek yerlilik oranına sahip. Üretim tesisi dijital üretime uyumlu. Çatısında kurulu güneş panelleri ile elektrik tüketiminin tamamını kendi imkanları ile yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Yılda 5 bin insan ve yangın asansörü, 500 yürüyen merdiven ve yürüyen yol üretim kapasitesine sahip. 6,2 milyonluk cirosunu 2023 yılında 42 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. İstihdamı her geçen yıl artıyor. 47 istihdamla başladıkları süreçte şu anda sayı 147’ye ulaştı. 2023 yılsonu hedefi ise 310. İhracat noktasında da inşallah bu sene sonunu 20 milyon dolarlık bir rakamla sonlandıracak. İşletmenin en dikkatimi çeken yanlarından bir tanesi toplam cirosunun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırması.”

– “85 araştırma projesine yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği sağladık”

Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde, sektörlerin yerli ve milliliğini artırmak için kapsamlı destek programları ihdas ettiklerine dikkati çeken Varank, “Asansör sektörü de desteklediğimiz sektörlerden biri. TÜBİTAK’la şu ana kadar; emniyetli şaft sistemlerinden akıllı asansör sistemlerine, ev tipi yeni nesil asansör sistemlerinden yeni nesil asansör motorlarının geliştirilmesine kadar birçok projeyi destekledik. Sanayiye yönelik 85 araştırma projesine yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği sağladık. KOSGEB’le son 3 yılda 281 işletmeye 18 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Yine 6 farklı firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezini destekliyoruz.” diye konuştu.

Varank, Emlak Konut Asansör Ar-Ge Merkezi’nin de Bakanlığın destekleri ile kurulduğunu ifade ederek, bu Ar-Ge merkezinde 8 projenin yürütüldüğünü aktardı.

– “Yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçti”

Türk sanayisinde araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınai mülkiyet alanında da yeni rekorların geldiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

“Şimdi buradan ilk kez 2022 sınai mülkiyet verilerini açıklıyorum. Türk Patent ve Marka Kurumuna 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32’lik artış gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye’de şu anda inovasyon anlamında büyük ivme yakaladık ve bu ivme son sürat devam ediyor. 1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçti.”

– Patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat arttı

Varank, patent tescil sayısının 2021’e göre yüzde 2 oranında artarak 3 bin 407’ye yükseldiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da 1313’e ulaştı. Sınai mülkiyet alanında yaşanan artışlar gelecek adına ümit veriyor ancak biz bu sayıları ülkemizin potansiyelini göz önüne aldığımızda yeterli bulmuyoruz. Bu manada yerli ve milli işletmelerimizin ar-ge ve yenilik kapasitesine yönelik atılımlarını kapsamlı desteklerle destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi desteklenmeye hak kazandı”

Avrupa Birliği’nin hibe destekleri programlarına değinen Varank, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği’nin çok farklı hibe destekleri var. İşte bunların bir tanesinde çok önemli bir başarı yakaladık. Türkiye koordinasyonunda 10’u Türk, 13 ortağın yürüteceği ve 7,5 milyon avrosu AB hibesi olmak üzere toplam 36 milyon avroluk Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi desteklenmeye hak kazandı. Projeyle birlikte minimum 500 ton hidrojen ve Türkiye’nin ithalatına bağımlı olduğu metanol ve amonyak gibi hidrojen türevleri üretebileceğiz. Ayrıca bor mineralinin hidrojen depolamadaki avantajları Balıkesir’de kurulacak Sodyum Bor Hidrür Tesisi ile geliştirilmiş olacak. Çok önemli bir proje.”​​​​​​​ AA