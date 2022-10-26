ADANA DEMİRSPOR – KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un konuşması – Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın konuşması

Adana Demirspor-Konyaspor maçının ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

“Biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz”

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut:

“Bizim pozisyonlara ve rakibin pozisyonlarına baktığımız zaman buradan aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görmemiz gerekiyor”

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor’da teknik direktör Vincenzo Montella, “Biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz.” dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının ilk yarıda gösterdiği performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Takım halinde oynayıp, pozisyonlar buldukları bir maç olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

“Bizim takım çok fazla pozisyona girdikten sonra da golü yedikten sonra da hiçbir şekilde pes etmedi, devam etti. Düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettiler. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda belki de çok farklı bir maça döndü. Ritim çok fazla duraksamaya başladı. Buna rağmen çok net bir şekilde 3 pozisyonumuz var. Belki futbolcularım şu anda üzgün ama gurur duymaları gerekiyor. Çünkü biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz.”

Arabam.com Konyaspor cephesi

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakiplerinin formu ve kadrosunda barındırdığı özel oyuncular nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olduklarını belirtti.

Sakin kalıp, topa sahip olarak Adana Demirspor’un yüksek temposunu bir şekilde durdurma planıyla maça başladıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

“İlk yarı rakibin pozisyon anlamında öne çıktığı anlar oldu. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken, zaman zaman topa da sahip olduk ama pozisyona girme açısından rakip bizden daha iyiydi açıkçası. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim pozisyonlara ve rakibin pozisyonlarına baktığımız zaman buradan aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görmemiz gerekiyor. Tabii ki 3 puanı almak isterdik.” A.A.