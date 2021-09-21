AFŞAR HADİMİ BARAJI’NDA SU TUTULDU

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü364 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Hadimi Barajı’nın derivasyon kapakları kapatılarak barajda su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü364 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Hadimi Barajı’nın derivasyon kapakları kapatılarak barajda su tutulmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülke insanı, ülke tarımı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. İşletmeye alınan ve faydaya dönüşen projelere her gün yenileri ekleniyor. Konya Ovası Projeleri (KOP) kapsamında inşa edilen, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Hadimi Barajı da bunlardan biri. Konya’nın Taşkent ilçesi Ilıcapınar Deresi üzerinde yer alan baraj, su tutmaya başladı. Afşar Hadimi Barajında depolanacak olan sular, inşaatı devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı’na aktarılacaktır. Oradan da Mavi Tünel ile Konya’ya ulaşacaktır. 18 km uzunluğunda ve 4, 4 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında ise çalışmalar devam ediyor. Konya- Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında, Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının bir kısmı Konya Kapalı Havzası’na ulaştırıldı. Bu süreçte inşası tamamlanan tesislerle tarım arazilerine su verilmeye başlanırken, Konya ilinin içmesuyu temini de sağlandı. Böylece yeraltısuyu kullanımı azaldı. Tüm tesislerin tamamlanmasıyla sulamaya verilen suyun artırılması, enerji üretilmesi ve yeraltısuyunun daha fazla desteklenmesi hedefleniyor. Tamamlanan Her Tesis, Vatandaşlarımızın Hayatına Doğrudan Etki EdiyorBağbaşı Barajı ve Mavi Tünel 2015 yılında faaliyete başladı. Bozkır Barajı geçtiğimiz yıl su tuttu ve şimdi de Afşar Hadimi Barajı su tutmaya başladı. KOP, Konya için de ülkemiz için de çok önemli bir projeler demeti. Bu projeler demetine ait tesisler birer birer hizmete alınıyor. Tamamlanan her tesis vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ediyor. Apa- Hotamış 1, 2, 3 sulamaları inşaatı hızla devam ediyor. Diğer sulama projeleriyle birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Konya Ovası’nın büyük kısmı modern sulama şebekesine kavuşmuş olacak.

D.DOĞAN