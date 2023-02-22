AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM YUNAK’A GELEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinden Konya’nın Yunak ilçesine getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Yunak’a gelen afetzedelere ziyaretler devam ediyor.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve beraberindeki heyetle, ilçeye gelen depremzede aileleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdem, Belediye Başkanı Başkan Ali Konak’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, yakınlarını kaybeden afetzedelere bir istekleri olup olmadığını sordu.

Depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildiğine işaret eden Erdem, “Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Tüm depremzedeler bizlere emanettir. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.AA