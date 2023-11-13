Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan uyuşturucu tacirleriyle mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, narkotik ekipleri Yeni Mahalle de şüphe üzerine durdurduğu G.Y.P. ve O.G.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahısların üzerlerinden 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

Diğer bir çalışmada narkotik ekipleri; A.Y. isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada, 110 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli A.Y. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Son çalışma ise, Konya plakalı bir araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine aracı takibe alan narkotik ekibi, aracı Gazi Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta bulunan O.E. ve E.U. gözaltına alınırken araçta ve şüphelinin üzerinde detaylı arama yapmak için araç ve şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi; 24 adet uyuşturucu hap, bir miktar (3 içimlik) LSD (kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid) ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuya ve tüfeğe el koyan polis ekipler, şüpheliler O.E. ile E.U. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” ile “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yaptı. – KONYA