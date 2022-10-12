AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI’NIN DÜNYA KUPASI ZAFERİ

Teknik direktör Osman Çakmak:

“Çok mutlu ve huzurluyuz. Allah’a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum”

İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak, çok mutlu olduklarını söyledi.

Çakmak, Nef Stadı’nda yapılan ve 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meksika’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Angola ile yapılan finalde futbolcu olarak sahada yer alan ve penaltı kaçıran Osman Çakmak, “Çok mutlu ve huzurluyuz. Allah’a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. 85 milyona, aziz şehitlerimizin ailelerine, benim gibi kahraman gazilerimize armağan olsun.” diye konuştu.

Futbolcuların görüşleri

Dünya şampiyonluğuna ulaşan ay yıldızlı takımın önemli oyuncuları Rahmi Özcan ile Ömer Güleryüz, sevinçli olduklarını dile getirdi.

Nef Stadı’nda kendilerini destekleyen sporseverlere teşekkür eden Rahmi Özcan, “Söz konusu milli takım olunca Türk milleti her yerde bizi destekliyor. Kupamız, buraya gelen herkese ve 85 milyona armağan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği çok fazla. Kendisi hem bize, ‘Dünyada ampute futbol Türkiye’den sorulacak.’ dedi. İki kez Avrupa şampiyonu olduk. Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası’nın burada kalması gerekiyordu. Sözümüzü tuttuk ve kupayı Türkiye’de bıraktık. Ülkemize armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise “Kendimizi 2018’in rövanşını almak için motive etmiştik. Buraya gelirken aklımızda soru işareti de vardı. 2018’de penaltılarda kaybetmiştik. İnsan ‘acaba’ demeden de duramıyor. Heyecanlı ve tedirgin çıktık. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya çok konsantre bir şekilde çıktık. Sonunda da 4-1 galip gelmeyi bildik. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde görüş belirtti.

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk:

“Bir Türk vatandaşı olarak çok mutluyum”

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy:

“Ampute Futbol Milli Takımı’mızı ve ülkemizi tebrik ediyorum”

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’nı kazanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Uztürk, Nef Stadı’nda yapılan ve ay yıldızlı ekibin 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ampute futbolunda dünyada söz sahibi olduğunu belirten Uztürk, “Bir Türk vatandaşı olarak çok mutluyum. İki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği ve sonuçta dünya şampiyonluğu da geldi. Bundan sonra ampute futbolun kimlerden sorulacağı belli oldu. Dünya Federasyonu Başkanı olarak da bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Seyirciye, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Milletimize armağan olsun.” diye konuştu.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise “Tam 16 yıl tek tek işlenerek gelen bir ampute futbolu var. 2016’da engelli futbolunun TFF ile yollarının kesişmesiyle dünya ikincilikleri ve üçüncülükleri, iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Bugün de TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin önderliğinde Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandık. TFF, finansal desteğinin yanı sıra sponsorluk, iletişim, Riva kampları ve sevgisini vermiştir. Ampute Futbol Milli Takımı’mızı ve ülkemizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. A.A.