APA BARAJI SULAMASI KANAL REHABİLİTASYONU İLE 70 MİLYON METREKÜP SU GERİ KAZACANILACAK

70 MİLYON METREKÜP SU GERİ KAZANILACAK

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Konya Ovası için suyun önemine değinerek, “Biz her konuşmamızda bu bölge için su petrolden daha değerlidir diyoruz. Bizim kanallara iletmiş olduğumuz suyu, bitki ihtiyacı olan kök noktasına kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında kapalı beton kanal yapmayla ilgili bir irade oluşturmuştuk. Bu iradede finansörlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Karatay Belediye Başkanlığımız ve KOP İdaresi Başkanlığımız. Yıllık ortalama 350 milyon metreküp civarında suyu Beyşehir, Suğla ve Apa Barajı vasıtasıyla ovaya indiriyorduk. 70 milyon metreküp civarındaki suyu biz bu obruklanmadan kaynaklı olarak kaybediyorduk. Yapılan bu hizmetle beraber inşallah bu 70 milyon metreküp suyu kaybetmemiş olacağız. Bunun Konya bütçesine yıllık faydası 300 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor. Muhteşem bir rakam. Katkı sunan bütün kurumlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜLERİMİZE, ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya’mız bir tarım şehri. Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra Konya Büyükşehir Belediye’mizin ve ilçe belediyelerimizin tarıma çok ciddi destekleri oldu. Bizim Karatay bölgesinde, ova köylerimizde, kırsal mahallelerimizde çok ciddi üretim yapılıyor. Sulama kanallarımız var. Sultan Abdülhamid Han döneminde özellikle Beyşehir Gölü’nden ve Apa Barajı’ndan ovaya aktarılan, iletilen kanalların hala toprak bölümleri vardı. Burada 70 milyon metreküpe yakın bir su kaybı oluyordu. İlk etapta geçen yıl 4,5 kilometrelik Tavşanköprü ve Kısıkyayla arasındaki bölümü betonlamış ve tamamlamış olduk. Toplam su kaybının neredeyse yüzde 70’e yakını bu bölgede kayboluyordu. Bunu gidermiş olduk. Şu anda geri kalan 23 kilometrelik kısma ise hem Büyükşehir Belediyemiz, hem biz hem de KOP İdaremiz ve bakanlığımız eş finansman sağlayarak yapımına başlayacağız. Bismillah deyip buranın rehabilitesine başlamış olacağız. Bu yatırımın köylülerimize, çiftçilerimize, alın teri döken, emek veren kıymetli hemşerilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Bölge Müdürümüze, KOP Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“SU KAYIP-KAÇAKLARIMIZ AZALACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, hayırlı bir işin başlangıcını yaptıklarını, yerel yönetim ve merkezi idareyle vatandaşların sorunlarını çözmek için bir arada olduklarını belirtti.

Konya için en önemli ihtiyaçlardan birisinin su olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “KOP kapsamında ve sulama projeleri kapsamında Derebucak’tan başlayan bir yolculukla suyu Konya Ovası’na ulaştırıyoruz. Bu kadar emek çekerek, kilometrelerce getirdiğimiz su maalesef toprak kanallarda kayboluyordu. Geçen yıl yapmış olduğumuz protokolle bununla ilgili önemli bir başlangıç yaptık ve su kayıp-kaçaklarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında 4,5 kilometrelik etap tamamlanarak vatandaş larımızın hizmetine sunuldu. Bugün 23 kilometrelik ikinci etaba başlangıç yapıyoruz. İnşallah bu vesileyle kanallarımızın tamamının toprak kanaldan kaplama beton kanala dönmesini sağlamış olacağız. 70 milyon metreküplük suyun kaybolmasını önlemiş olacağız. Hem su kayıp – kaçaklarımız azalacak hem de vatandaşımızın suya daha uzun süre ulaşımını sağlamış olacağız” diye konuştu.

“KONYA’NIN ÜRETMEYE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR”

“Tarımsal üretim ülkeler için en az sınırları korumak kadar önemli” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Çünkü insanın en temel ihtiyacı gıda. Rusya-Ukrayna savaşında da gördük ki tüm dünyayı etkileyen bir süreç yaşandı. Dolayısıyla Konya’nın üretmeye devam etmesi gerekiyor. Pandemi dönemi başta olmak üzere Konyalılar sadece kendileri için üreten değil, tüm Türkiye için gıda güvenliğinin garantisi için üretim gerçekleştiriyor. Biz de Konya Büyükşehir olarak tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin, emekçilerimizin her zaman yanında olduk, onlara destek verdik. Bu vesileyle önemli bir sorunu çözmüş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında Apa Barajı Sulaması 2. Kısım Kanal Rehabilitasyonu Projesi protokolü imzalandı.

23 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA YAPILACAK

700 kilometreyi aşkın kanalın bulunduğu sulama sisteminde kaybın en fazla yaşandığı kısımlar olan Kısıkyayla Regülatörü ile Tarihi Tavşan Köprüsü arasındaki 4,7 kilometre uzunluğundaki bölümde çalışma yapıldı. İkinci etapta ise Sağ Çarşamba Ana Kanalı üzerindeki Alemdar Regülatörü ile Konya-Adana Karayolu arasındaki 23 kilometrelik bölümde çalışma yapılacak. Mevcut durumda, bu iki bölümde sulamaya verilen suyun 70 milyon metreküplük kısmı kaybolurken; bu oran toplam suyun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. H.BİLGİLİ