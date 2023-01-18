ASKON KONYA YÖNETİMİ, 2023 PLANLAMASINI YAPTI

ASKON Konya Şubesi 2023 planlama çalıştayını yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON Konya Şubesi 2022 değerlendirme ve 2023 planlama çalıştayı Antalya’da gerçekleşti. 3 gün süren planlama çalıştayında, komisyon başkanları yeni dönem hedeflerini yönetime sundu. Çalıştayda Dr. Öğretim Görevlisi Ertan Beceren yönetim kurulu ve ailelerine eğitimler verdi.

Planlama çalıştayında konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve bir kaynaşma vesilesi de olan çalıştaylarımız, son derece verimli geçerek, yeni döneme daha planlı girmemizi sağlıyor. Yeni görevlendirmelerimizi de tamamlayarak her zaman olduğu gibi güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere şahsım 2020 başıyla beraber sizlerin teveccühü ile başkanlık görevine seçildi. Bu göreve gelirken hayallerimiz, planlarımız, hedeflerimiz vardı. Güçlü bir yönetim ve nitelikli üye profili ile çok şükür hedeflerimizin hepsini gerçekleştirdik. İlk göreve geldiğimizde ASKON Konya olarak öncü olduğumuz Çumra OSB’deki süreçlerin tamamlanması için hızlı bir çalışma içerisine girdik. Çumra Belediye Başkanımız ve Konya yerel yöneticilerimiz ile sürekli irtibatta olduk. Hamd olsun süreci büyük bir gururla tamamladık. Çumra OSB resmi olarak genişletildi. Bugün tahsis süreci tamamlanan Türkiye’ye örnek bir sanayi alanı oldu. Bugün orada yeni fabrikaların yükseliş heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Hedeflerimizden en önemlileri de ASKON olarak kurumlarda temsil gücümüzün artırılması idi. Bu süreçte DEİK bizim için önem arz ediyordu. Genel merkezimizle istişareler neticesinde süreci yönettik. Geldiğimiz noktada yönetimimizden ve üyelerimizden isimler DEİK’te ülke masalarında aktif rol üstleniyor. Son yapılan meslek odaları seçimlerinde de yine meclis ve komitelerde ASKON ’dan kıymetli isimler yer aldı. Bu bizim için büyük bir gurur oldu” dedi.

GELECEĞİN GÜCÜ BATARYA HÜCRESİ YATIRIMIMIZ HAYATA GEÇİYOR

Önemli projelere de imza attıklarını dile getiren Sinacı, “Ve bizim bir kızıl elmamız vardı. En büyük hayalimizdi. Bu da şehrimize teknolojik üretim yapan bir fabrika kurmak. Son dönemde elektrikli araç ve yeni teknolojik ürünlerin artması ile batarya hücrelerinin önemini biliyorduk. Konya’ya bir batarya hücresi fabrikası kurmak için kolları sıvadık. Yaklaşık 2 yıl hem resmi prosedürü hem teknolojik alt yapısı ile çalışmalar yürüttük. Üyelerimizin katılımıyla TREDIUM markası altında Anonim Şirketimizi kurduk. Bu Türkiye’ye örnek olacak bir ortaklık modeli oldu. Ar-Ge Laboratuvarı ve Yer tahsisi başlıklı konular dahilinde yatırım sürecimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah Konya’ya batarya hücresi üreten bir şehir statüsü kazandıracağız. Bu konuyla ilgili de sizlere ayrıca güzel bir etkinlik yapacağız. Dönemimizin 2/3 ‘lük bölümü küresel pandemi krizine denk gelse de buna rağmen çalışmalarımıza hiçbir zaman ara vermedik. Geldiğimiz nokta bizlere gurur veriyor. Bugün yeni dönemin startını sizlerle birlikte veriyoruz. Yönetim Kurulu’muz ve üyelerimiz ile ASKON, ilkeli ve çalışkan yapısıyla Konya’ya hizmet etmeye devam edecek. Yeni yılda üyelerimize sürpriz projelerimiz olacak, kısa süre sonrasında bunları da önce üyelerimize sonra Konya kamuoyuyla paylaşacağız.

Konya’da proje odaklı çalışan nadir derneklerden biri olan ASKON, yeni projeler üretmeye ara vermeden devam edecektir diye konuştu”. F.ÖZKAN