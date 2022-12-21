ASKON Konya’nın 2022 yılı divan toplantısı gerçekleşti

ASKON Konya 2022 yılını üyeleri ile değerlendirdi

ASKON Konya Şube Yönetimi, 2022 faaliyetlerini, düzenlediği 2022 yılı divan toplantısıyla üyeleriyle paylaştı

ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Konya Şubesi, 2022 yılı divan toplantısını gerçekleştirdi. Şube binasında gerçekleştirilen divan toplantısına Şube Başkanı Atilla Sinacı, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

2022 faaliyetlerinin anlatıldığı toplantının divan başkanlığını ASKON Konya kurucu üyelerden Tevfik Dündar, divan üyeliklerini Şube Başkan Yardımcısı Ali Umur ve Şube Denetleme, Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Yavuz Eseroğlu yaptı.

2022 yılı faaliyet raporunu Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Ertan Polat okudu.

Polat; Pandemi döneminden sonra ilk programımızla üyelerimizi Moldova’ya iş görüşmelerine gönderdik, Kenya’dan alım heyetini Konya’mızda ağırladık. Genel Merkezimizin öncülüğünde gerçekleşen tüm iş buluşmaları programlarına üyelerimizi kanalize ettik.

Şube ziyaretlerimiz kapsamında, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Kayseri şubelerimize ziyaret programı düzenledik. Bu programlar kapsamında firma ziyaretleri, iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Şubemizden 35 üyemizle bu programlara katılım sağladık. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler dışında Sakarya, Van, Şanlıurfa ve Kırıkkale Şubelerimizi Konya’mızda ağırladık.

İhracat üzerine Genel merkezimizle birlikte önemli programlar gerçekleştirdik, Büyükelçilerimizle video konferans sistemi üzerinden brifing toplantıları gerçekleştirdik. Genel Merkezimizin düzenlediği iş gezisi programlarına üyelerimizi kanalize ettik. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu seçimlerinde Konya’dan 19 üyemizi DEİK üyesi ve iş konseyi yürütme kurullarına girmeleri adına çalışmalarda bulunduk ve gerekli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdik. DEİK’i Konya’da temsil eden ve referans oluşturan tek iş insanları derneği olduk. DEİK programlarına üyelerimiz ile birlikte katılımlar sağladık.

Üyelerimizle ve aileleri ile birlikte bir araya geldiğimiz programlar yaptık. İş insanları dernekleri içerisinde yeni bir uygulamaya imza attık. Yönetim Kurulu toplantılarımızı her hafta çarşamba günleri yapmamızın dışında her ayın ilk çarşambası yönetim kurulu toplantılarımızı üyelerimize açıyoruz. Toplantıda, üyelerimizin sorunlarını dinliyor ve kendilerini anlatma ve görüşlerini alma fırsatı oluşturuyoruz.

Başkan Yardımcısı Ertan Polat Konuşmasında; Üye ziyaretlerimiz durmadan devam ediyor, basın bildirileri basın toplantıları, üyelerimizin sorunları ile ilgili raporlar hazırlandı, devlet kurumlarına iletildi, takipçisi olduk. Siyasi partiler, kurum müdürleri ile sürekli iletişim halinde kalarak güçlü ilişkiler kurduk. Derneğimizin vizyonu, misyonu çerçevesinde üye sayımızı her zaman ki gibi nitelikli olarak artırdık.

Başkanımız ve Yönetim kurulumuzun öz verili çalışmaları neticesinde bugün; tercih edilen, teveccüh gösterilen bir dernek haline geldik. dedi.

Önümüzdeki aylarda farklı ülkelerle ilgili B2B görüşmelerinin ağırlıklı olacağı iş gezisi programlarımızı planlamaya başladık. ASKON Konya Şubesi olarak, ihracatın artması adına yeni pazar arayışları ve dış ticaretin geliştirmesine yönelik faaliyetlere her zaman olduğu gibi 2023 yılında da yoğun bir şekilde devam edeceğiz” dedi. Hazırlanan filmlerin izlenmesinin ardından Ertan Polat sözlerine son verdi.

Dernek yönetiminde her dönem şeffaf yönetim ideali ile hizmet eden yönetim kurulumuzun, 2022 mali Raporunu Muhasip komisyon Başkanı Bekir Öğdüm üyelere sunum yaptı.

Programda çalışmalar hakkında söz alan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, da üyeleri bilgilendirdi.

ÇUMRA OSB’Yİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK

Göreve geldikleri günden bu yana şehre hizmet ettiklerini belirten Başkan Sinacı, “2020 başıyla beraber sizlerin teveccühü ile başkanlık görevine seçildim. Bu göreve gelirken hayallerimiz, planlarımız, hedeflerimiz vardı. Güçlü bir yönetim ve nitelikli üye profili ile çok şükür hedeflerimizin hepsini gerçekleştirdik. Müsaadenizle neler yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk göreve geldiğimizde ASKON Konya olarak öncü olduğumuz Çumra OSB’deki süreçlerin tamamlanması için hızlı bir çalışma içerisine girdik. Çumra Belediye Başkanımız Sayın Recep Candan ve Konya yerel yöneticilerimiz ile sürekli irtibatta olduk. Şükürler olsun ki süreci alnımızın akıyla tamamladık. Çumra OSB resmi olarak genişletildi. Bugün tahsis süreci tamamlanan Türkiye’ye örnek bir sanayi bölgesi oldu. Bugün orada yeni fabrikaların yükseliş heyecanını yaşıyoruz. Hedeflerimizden en önemlileri de ASKON olarak kurumlarda temsil gücümüzün artırılması idi. Bu süreçte DEİK bizim için önem arz ediyordu. Genel merkezimizle istişareler neticesinde süreci yönettik. Geldiğimiz noktada yönetimimizden ve üyelerimizden isimler DEİK’te ülke masalarında aktif rol üstleniyor. En son yapılan meslek odaları seçimlerinde de yine meclis ve komitelerde ASKON’dan kıymetli isimler yer aldı. Bu bizim için büyük bir gurur oldu” dedi.

KIZILELMAMIZIN SOMUT ADIMLARINI ATTIK

Konya’ya büyük bir üretim tesisi kazandırdıklarının müjdesini veren Sinacı, “Ve bizim bir kızıl elmamız vardı. En büyük hayalimizdi. Bu da şehrimize teknolojik üretim yapan bir fabrika kurmak. Son dönemde elektrikli araç ve yeni teknolojik ürünlerin artması ile batarya hücrelerinin önemini biliyorduk. Konya’ya bir batarya fabrikası kurmak için kolları sıvadık. Yaklaşık 2 yıl hem resmi prosedürü hem teknolojik alt yapısı ile çalışmalar yürüttük. TREDIUM markasını verdiğimiz şirketimizi kurduk. Türkiye’ye örnek olacak bir ortaklık modeli oldu. Yer ve yatırım süreci ile ilgili çalışmalarımız ilerliyor. İnşallah Konya’ya batarya üreten bir şehir statüsü kazandıracağız. Bu konuyla ilgili de sizlere ayrıca güzel bir etkinlik yapacağız” diye konuştu.

2023 yılında da proje üreterek, yoğun çalışmaya devam edeceklerini belirten Sinacı, “Dönemimizin 3’te 2’si küresel pandemi krizine denk gelse de buna rağmen çalışmalarımıza ara vermedik. Hiç durmadık. Geldiğimiz nokta bizlere gurur veriyor. Bugün ülkemizin 100. yılında bizlerde Konya’mızın ve ülkemizin ihracatını artırmak için, üretim potansiyelimizi genişletmek için ve daha nitelikli ürünler üretmek için hep birlikte çalışıyor ve ilerliyoruz.

Güçlü yönetim kurulumuz ve siz kıymetli üyelerimiz ile ASKON, ilkeli ve çalışkan yapısıyla Konya’ya hizmet etmeye devam edecek” Yeni yılda üyelerimize sürpriz projelerimiz olacak, kısa süre sonrasında bunları da önce üyelerimize sonra Konya kamuoyuyla paylaşacağız. Her yıl sonunda yıllık çalışmalarımızı anlatan almanak çalışmamızı siz üyelerimize sunuyoruz, ancak yeni bir uygulama ile bu çalışmayı sizlere sözlü olarak da sunmak istedik. Bugün bu sunum için bir araya geldik ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür eder, hep birlikte daha güçlü ASKON için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum diyerek konuştu.

Programın son bölümünde söz alan Divan Başkanı Teyfik Dündar ve Başkan Yardımcısı Ali Umur, ASKON’un büyüyen yapısı ve genişleyen vizyonu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Proje odaklı çalışan ve daima ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sunan dernek yönetimine teşekkür ettiler. Üyelerinde görüşlerini sunması üzerine, 2022 yılında üstün başarılı Yönetim kurulu üyeleri plaketle ödüllendirildi ve program sonlandırıldı.