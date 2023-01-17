ATIL DURUMDAKi 42 OKUL “KÖY YAŞAM MERKEZİ” OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında Konya genelinde atıl durumdaki 42 köy okulu binası, yapılan çalışmaların ardından “Köy Yaşam Merkezi” olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkezlerin öğrencilere, velilere ve merkezin bulunduğu mahallenin sakinlerine yönelik eğitim hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, merkezlerinin yakın dönemde sayılarının daha da artacağını söylediği ifade edildi.

Yiğit, amacın her yaş grubundaki insanın nitelikli şekilde eğitim alması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in öncülüğünde başlatılan projeyle atıl durumdaki köy okulu binalarımız verimli, insanların güzel vakit geçirdiği ve yeni şeyler öğrendikleri mekanlara dönüştü. Kırsal bölgelerde ikamet eden, birçok sosyal ve kültürel imkandan faydalanamayan öğrenci ve vatandaşlarımız, merkezlerle farklı alanlarda sunulan eğitim imkanını da yakalamış oldu. Ülkemizin en geniş coğrafyasına sahip kentimizde aktif şekilde hizmet veren 42 köy yaşam merkezimizin yanı sıra 32 farklı mekan üzerine de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Yakın dönemde bu sayımız 74’e çıkacak.”

Açıklamada 21 ilçede açılan 42 köy yaşam merkeziyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir ve Tuzlukçu’da açılan köy yaşam merkezleri, bünyelerinde açılan anasınıfları, yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları, atölyeler ve meslek edindirme kurslarıyla bulundukları yerleşim yerlerinin adeta kalbi oldu.” A.A