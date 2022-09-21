AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI’NDA BİSİKLET TRAMVAYI ÜCRETSİZ HİZMETTE

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bisiklet tramvayı ücretsiz sefer gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca programlar düzenlendi.
İstanbul Yolu’nda bisiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtılırken şehrin farklı noktalarında da hafta boyunca her gün ücretsiz reflektörlü yelek dağıtımı sürdü.
Etkinliklerin 22 Eylül’e kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet tramvayı da bisiklet sürücüleri için ücretsiz hizmet verecek. Hafta süresince Kültürpark ile şehrin çeşitli noktalarına ücretsiz bisiklet tamir çadırları yerleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, çadıra gelen bisiklet kullanıcılarının bisikletlerinin tamir ve bakımlarını ücretsiz yapacak. 17 Eylül’de bisiklet camiası ile Çatalhöyük’e bisiklet sürüşü etkinliği, 18 Eylül’de ‘Bisiklet Sizden, Çay-Simit Bizden, Bisiklet Şehri Konya Halk Sürüşü’ etkinliği ve ‘Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması’ sergi ve ödül töreni yapılacak. 20 Eylül’de ‘İlkokul Öğrencileri Bisiklet Tramvayı’na Biniyor’ etkinliği, 22 Eylül’de de Prof. Dr. Bedrettin Mercimek tarafından ‘Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim’ konulu seminer düzenlenecek.”
Açıklamada, sözlerine yerilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yılki teması ‘Çeşitlendirerek Devam Et’ olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca şehrin çeşitli noktalarında bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarına binlerce reflektörlü sarı yelek dağıtacağız. Ayrıca hafta boyunca her gün yine şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz bisiklet tamir çadırları, bisiklet kullanıcıları için hizmet verecek. Farkındalık çalışmaları, öğrencilere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve bisiklet sürüş programları Konyalılarla buluşacak.” ifadesini kullandı. A.A.
KONYA HABER21 gün önce
KONYA HABER28 gün önce
KONYA HABER28 gün önce
KONYA HABER21 Eylül 2022
KONYA HABER21 Eylül 2022
GÜNDEM21 Eylül 2022
GÜNDEM21 Eylül 2022
KONYASPOR – GALATASARAY KARŞILAŞMASI
3,5 MİLYONA YAKIN BAŞVURU ALAN İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNDE MERAK EDİLENLERE CEVAP
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.