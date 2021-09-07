BAKAN KOCA AÇIKLADI! KONYA MAVİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da ilk doz aşı oranının yüzde 75’i geçtiğini ve ilin “mavi” kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

KUTLUYORUZ, KONYA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya.” ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya’daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

D.DOĞAN