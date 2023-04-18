BAŞKAN ALTAY: “BİRLİK VE BERABERLİK RUHU MİLLETİMİZE ÇOK YAKIŞIYOR”

İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılarak Malatya’dan gelen depremzede ailenin iftar sofrasına misafir olan Başkan Altay, “Birlik ve beraberlik ruhu milletimize çok yakışıyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Çumra’yla sürdürdü. Başkan Altay, Çumra ziyareti kapsamında ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Adayı Faruk Özçelik, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Kozan ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Altay daha sonra İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına katıldı.

Buradaki programa AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Faruk Özçelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım ve partililer katıldı. Deprem nedeniyle Malatya’dan Çumra’ya gelen Oruç ailesi ile onları misafir eden Alkış ailesini ziyaret eden Başkan Altay, ailenin iftar sofrasına misafir oldu. Başkan Altay, “Ailenin delikanlısı Yusuf başta olmak üzere Oruç ailesine ve evlerini açan Alkış ailesine teşekkür ediyorum.

Birlik ve beraberlik ruhu milletimize çok yakışıyor. Devletimiz güçlü ve büyüktür. Allah’ın izniyle yaraları en kısa sürede saracağız” ifadelerini kullandı. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Faruk Özçelik ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte ilçe esnafını da ziyaret eden Başkan Altay, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Altay daha sonra Merkez Ulu Camide teravi namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Kızılay’ın Kan Bağış Kampanyasına katılarak kan veren Başkan Altay son olarak Çumra Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek dernek başkanı Hasan Kara ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. B.BAYRAM