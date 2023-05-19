BAŞKAN ALTAY ESKİ BELEDİYE CİVARINDAKİ İŞ MERKEZLERİNDE ESNAFLARLA BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye civarındaki iş merkezlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Konya’da ticaretin ve alışverişin kalbinin attığı önemli merkezlerin başında bu iş merkezleri geldiğini ifade eden Başkan Altay, esnafları ve Konyalı vatandaşları ziyaret ederek hasbihal etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Konya’nın 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na her zaman olduğu gibi yine büyük bir destek verdiğinin altını çizen Başkan Altay, “Seçimler ikinci tura kalsa da Konyalıların desteğiyle 28 Mayıs’ta bu kez daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğimizden şüphem yok. Konya olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizde. Üreterek, istihdam sağlayarak şehrimizin gelişimine katkı sağlayan ve bizlere her zaman desteklerini sürdüren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. M.LEYLEK