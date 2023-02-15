BAŞKAN ALTAY MOBİL MUTFAK TIRI VE EKMEK FIRININDA YEMEK DAĞITIMI YAPTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay’a giderek ilk günden itibaren çalışmalara destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgede hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak TIRI ve ekmek fırınında depremzedelere ve ekiplere sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ı vuran yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak için bölgede yoğun şekilde çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin hemen ardından Hatay’a giderek ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor. Afet ve acil durumlar için hizmete alınan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mobil Mutfak TIR’ı da günlerdir depremzedeler başta olmak üzere bölgede görev yapan tüm ekipler için faaliyet yürütürken Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Mutfak TIR’ında ve ekmek fırınında vatandaşlara sıcak yemek ve ekmek dağıttı. Konya olarak depremin ilk gününden beri Hataylıların yanında olduklarını ifade eden Başkan Altay, “Sıcak yemek ve ekmek dağıtım noktalarımızda işleyişi kontrol ettik. Hamdolsun planladığımız şekilde devam ediyor. Allah bereketini artırsın. Biz tüm imkanlarımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte depremin harabeye çevirdiği Hatay şehir merkezinde incelemelerde de bulundu. A.ARAN